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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Hastane önünde işçiler

Hastane İnşaat Firması 

-Hastane girişi
-Hastane detay
-Işçiler detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 200 işçi yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. İşçiler farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan işçiler iddiaya göre yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Zehirlenen yaklaşık 200 işçi tedavi edilmek üzere akşam saatlerinde farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Zehirlenen işçilerden bazılarının durumunu ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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