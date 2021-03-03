Yazın dağlarda biriktirdikleri ot bağlarını branda ile köye taşıyorlar

-Dağdan görüntü

-Poşet ve brandadan görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yaz aylarında dağlarda biriktirdikleri otları brandalarla indirmeye devam ediyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yazın biçtikleri otları dağda istifleyip kışın ise köye indirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yıllardır geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yazın biçtikleri otları branda ile zorlu kış şartlarında hayvanlarına ulaştırıyorlar. Yıllardır bu şekilde otu indiren Hazar Düzen, "Yıllardan beridir büyüklerimizden gördüğümüz yöntemle otlarımızı dağlardan indiriyoruz. Eskiden kızaklarla indiriyorduk ama sert kayalara çarpma tehlikesi olduğu için artık branda ile indiriyoruz. Sabah namazıyla birlikte yaklaşık 4-5 kilometre dağa tırmanarak otların olduğu bölgeye ulaşıyoruz. Aşırı soğuk ve çetin kış şartları her ne kadar bizi zorlasa da köyde hayvancılık dışında yapılacak başka bir şey yok. Otları köye indirdiğimiz gibide yine istifleyip günde 2 defa hayvanlarımıza veriyoruz'' dedi.

(MT-MSA-Y)



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