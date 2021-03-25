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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yayladaki hasta çobana ulaşabilmek için 1.5 saat yağmur ve dolu altında yürüdüler

Yayladaki hasta çobana ulaşabilmek için 1.5 saat yağmur ve dolu altında yürüdüler

EKİPLERİN OLAY YERİNE YÜRÜMESİ

İlk Müdahale Kurtarma Operasyonu Dolu Yağışı Harekete Geç Helikopter 

-HELİKOPTER
-HASTAYA ULAŞMASI
-HASTANIN KAYALIKLARDAN İNDİRİLMESİ
-MEŞALELERLE GECEYİ AYDINLATMAYA ÇALIŞMALARI
-DETAYLAR

( ANTALYA )- Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu- Hava şartları sebebiyle helikopter inemeyince kurtarma ekipleri devreye girdi ANTALYA

- Antalya'da yaylada bir vatandaşın hastalandığı ihbarı üzerine harekete geçen ilk yardım ekipleri, 1.5 saatlik yürüyüşün ardından hastaya ulaşabildi. Yağmur ve dolu yağışı altında yürüyen 112, İHH, AFAD ve UMKE ekipleri, Sahil Güvenlik Helikopterinin inememesi nedeniyle hastayı sedye ile 60 metre kayalıklardan çıkardı. Havanın kararmasıyla birlikte meşale yakarak yoluna devam eden kurtarma ekipleri, sedyeye koydukları hastayı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Manavgat’a bağlı Sevinç Mahalle Muhtarı Seyfettin Eski’nin Sevinç Mahallesi'ne yaklaşık 1.5 saat yürüme mesafesinde bulunan Moyus Yaylası'nda ilkel şartlar altında yaşayan 1 kadın 3 kardeşten birisinin hasta olduğunu bildirmesi üzerine 112, İHH, AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Araçlarla Sevinç Mahallesi'ne ulaşan ekipler, buradan sonra araç gitmemesi nedeniyle yollarına yaya olarak devam etti. 8-9 kilometrelik yolu yaklaşık 1.5 saatte alabilen ekipler, hasta vatandaşın bulunduğu güçlükle ulaşabildi. Hasta olan 3 kardeşten küçüğü 54 yaşındaki Remzi Solak’ı sedyeye koyan ekipler, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Helikopterinin hava şartları ve hastanın bulunduğu yerin kayalık olması nedeniyle iniş yapamaması nedeniyle 60 metre kayalığı ipten yaptıkları vinç yardımıyla yukarı çıkardıktan sonra yağmur ve dolu yağışına rağmen yollarına devam etti. Havanın da kararmasının ardından ekip meşale yakıp yolu aydınlatmak suretiyle ambulansın bulunduğu yere gelebildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Remzi Solak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İHH SAR Başkanı Ali Uygur, İHH Manavgat temsilcisi Mevlüt Koç ve İHH Antalya merkez ekibinden Bilal Tanış, 3 kardeşin ilkel şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek “112 ve diğer yardım ekipleriyle birlikte güç şartlar altında hasta vatandaşımızı hastaneye ulaştırdık” şeklinde konuştular.
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