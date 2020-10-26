-Yerde yatan alkollü sürücü detayı

-Alkollü sürücüye gömleğini veren yaya ve yaralı sürücü ambulansa binerken detay

-Kaza yeri vatandaşlar ve alkol tepkisi detay

-Alkollü sürücünün çarptığı yayalar detay

-Alkollü sürücünün ambulansa bindirilmesi

-olay yeri genel detaylar



( ADANA ) Yayalara çarpan aşırı alkollü sürücüye başka yaya tampon yaptı ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde aşırı alkollü motosiklet sürücü Ö.Ö yolda yürüyen iki yaya çarptı. Yayalar hafif yaralanırken motosikletten düşen ve yaralanan alkollü sürücünün imdadına yine yoldan geçen başka bir yaya yetişti. Ellerinde ve başından yaranan aşırı alkollü sürücüye gömleğini çıkararak tampon yaptı. Adana'nın Kozan ilçesinde, Akşam saat 21.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Aşırı alkollü sürücü Ö.Ö. yönetimindeki 01 YH 646 plakalı motosiklet, kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö'ye ve yanında ki arkadaşına çarparak durabildi. Olay yerindeki vatandaşların trafik ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü olan sürücü Ö.Ö’yü ambulansa bindirirken kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö ve yanında ki arkadaşını kontrol amaçlı hastaneye gitti. Kazada yerde yatan ve bir vatandaşın ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği kazada sürücüye gömleğini çıkararak tampon yaptı. Ambulansa binene kadar yaralının başından ayrılmadı. Çevrede kırılan alkol şişeleri dikkat çekerken polis olayla ilgili adli soruşma başlattı.



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