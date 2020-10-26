Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yayalara çarpan aşırı alkollü sürücüye başka yaya tampon yaptı

Yayalara çarpan aşırı alkollü sürücüye başka yaya tampon yaptı

Kaza yerinden genel detay

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Yerde yatan alkollü sürücü detayı
-Alkollü sürücüye gömleğini veren yaya ve yaralı sürücü ambulansa binerken detay
-Kaza yeri vatandaşlar ve alkol tepkisi detay
-Alkollü sürücünün çarptığı yayalar detay
-Alkollü sürücünün ambulansa bindirilmesi
-olay yeri genel detaylar

( ADANA ) Yayalara çarpan aşırı alkollü sürücüye başka yaya tampon yaptı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde aşırı alkollü motosiklet sürücü Ö.Ö yolda yürüyen iki yaya çarptı. Yayalar hafif yaralanırken motosikletten düşen ve yaralanan alkollü sürücünün imdadına yine yoldan geçen başka bir yaya yetişti. Ellerinde ve başından yaranan aşırı alkollü sürücüye gömleğini çıkararak tampon yaptı. Adana'nın Kozan ilçesinde, Akşam saat 21.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Aşırı alkollü sürücü Ö.Ö. yönetimindeki 01 YH 646 plakalı motosiklet, kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö'ye ve yanında ki arkadaşına çarparak durabildi. Olay yerindeki vatandaşların trafik ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü olan sürücü Ö.Ö’yü ambulansa bindirirken kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö ve yanında ki arkadaşını kontrol amaçlı hastaneye gitti. Kazada yerde yatan ve bir vatandaşın ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği kazada sürücüye gömleğini çıkararak tampon yaptı. Ambulansa binene kadar yaralının başından ayrılmadı. Çevrede kırılan alkol şişeleri dikkat çekerken polis olayla ilgili adli soruşma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement