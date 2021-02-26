Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı:1 yaralı

-Olay yeri

-Kazaya karışan otomobil ve motosikletten detay

-Ekiplerden detay



( ANTALYA -EK)- Evine kısa yoldan gitmek isterken hastanelik oldu ANTALYA



- Antalya'da evine kısa yoldan gitmek için yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D 400 karayolunda evine ekmek götürürken kısa yoldan gitmek için yaya geçidini kullanan Suriye uyruklu Abdo Alyouself’in kullandığı plakası bulunmayan motosiklet ile Adnan Türkmen’in kullandığı 07 YGY 74 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 63 yaşında ki Alyouself, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Alyouself’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Türkmen ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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