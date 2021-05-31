Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı...Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı...Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Çalışan Kadın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kamyonetin kadına çarpma anı
-kaza anı
-olay yeri
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kartal'da yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, kavşaktan aşırı hızla dönmeye çalışan kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının ayakları kamyonetin altında kaldı. Kaza sonucu yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Öte yandan Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı kadın hareket edemiyordu Kazayı gören Mehmet Dönür, “Kaza esnasında kavşaktan geçiyordum. Oldukça fazla bir insan yerde yatan kadının başına toplanmıştı. Sonrasında eşi olduğunu öğrendiğim adam da kadına müdahalede bulunuyordu. Ambulans araç sürücülerinin olayı izlemesi yüzünden oluşan trafik nedeniyle biraz geç kaldı. Ben de çevredeki eczanelerden yardım istedim. Tüm eczanedeki arkadaşlar farklı bahanelerle yardımı reddetti. Yerde yatan bu kişi bizim ailemizden biri de olabilirdi. Yerde yatan kadın hareket edemiyordu ama bilinci açıktı.” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement