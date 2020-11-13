Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Bingöl'ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı

Yavuz Bingöl'ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı

Zanlıların motorla yaptıkları kapkaçın görüntüsü

Hırsızlar Yakalandı Kapkaç Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Demir ile röp.
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda Yavuz Bingöl’ün menajeri Eren Demir’in motosikleti çalarak çeşitli yerlerde kapkaç yapan 2 hırsız, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek motorunu teslim alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti. Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz gün sanatçı Yavuz Bingöl'ün menajeri olan Erden Demir'in motosikleti çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıları tespit etti. Zanlıların motoru kapkaç olaylarında kullandıkları belirlendi. Motoru çalan iki şahsın, Sefaköy'de bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edildi. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Oto Hırsızlığı ekipleri, kimliği tespit edilen zanlıları Fatih'te kapkaç yapmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüpheliler Umut K.'nın 36 adet, Doğukan O.'nun ise 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılardan alınan motor da sahibi Erden Demir'e teslim edildi. Asayiş Şube'ye gelerek motorunu alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı