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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yatağın altındaki televizyon kutusundan kalaşnikof çıktı: Operasyon anı kamerada

Yatağın altındaki televizyon kutusundan kalaşnikof çıktı: Operasyon anı kamerada

Kalaşnikofun bulunma anları

Televizyon Akalan Ruhsatsız Silah Polis Ekipleri Kalaşnikof 

-Baskından görüntüler
-Camdan atılan tabanca fotoğrafı
-Emniyet silah sergisi fotoğrafı

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan şahıslara yönelik iki ayrı adrese baskın düzenlendi- Baskında 1 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan şüphelilere yönelik polis, iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Bir şüphelinin yakalandığı baskında bir tabanca, bir uzun namlulu silah ele geçirildi. Yatağın altında televizyon kutusunun içerisine saklanan kalaşnikofun bulunma anı ise kameraya yansıdı. Beyoğlu’nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan F.K. ve T.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Örnektepe Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi’nde bulunan iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında F.K isimli şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof marka silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm. fişek ele geçirildi. Yapılan aramalarda yatağın altında televizyon kutusunun içerisine saklanan kalaşnikofun bulunma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan araştırmalar neticesinde diğer şüpheli T.S.’nin ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklandığı tespit edildi. F.K. isimli şüpheli hakkında da ‘ruhsatsız silah bulundurma, satın alma ve kullanma’ suçlarından işlem başlatıldı.
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