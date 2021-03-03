Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı



- Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun kasasında 114 düzensiz göçmen yakalandı. Yıldırım Usta Kavşağı'nda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy'a (74) çarparak ölümüne neden olan Furkan İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla giren 114 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Havasızlıktan bitkin oldukları gözlenen düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazada ağır yaralanan Aksoy ise kaldırıldığı Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. (MSA-Y)



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