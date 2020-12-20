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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yaşı küçük, gönlü büyük...Yüzlerce kuşu elleriyle besledi

Yaşı küçük, gönlü büyük...Yüzlerce kuşu elleriyle besledi

Küçük çocuğun kuşları çağırması

Hafta Sonu Karya Hayvan 

-Yanına gelen kuşları beslemesi
-Röportaj

( SAKARYA -ÖZEL)- Kuşların aç kalmasına razı olamayan küçük hayvan severden duyarlı hareket- Yiğit Seyit Günday: “Seviyorum kuşları, karınları aç oluyor onlar da bizim gibi bir can” SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuşların aç kalmasına razı olamayan küçük bir hayvan sever, evinin karşısındaki parka giderek yüzlerce kuşu elleriyle besledi. Karasu’da yaşayan küçük hayvan sever Yiğit Seyit Günday, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kuşlara kimsenin yem vermediğini görünce duyarsız kalamadı. Evinin karşısında bulunan Sahilpark’a giderek, evindeki kuşlara verdiği yemleri, güvercinler ile paylaştırdı. Soğuğa aldırış etmeden Sahilpark’ta uzun süre kuşlara yem veren Günday, güvercinleri dakikalarca avucunda besledi. Kuşlara hafta içi de sokağa çıkma izni sırasında sürekli yem verdiğini söyleyen küçük hayvan sever, “Artık beni ve sesimi tanıyorlar. Çağırıyorum, aynı yere geliyorlar” dedi.
Kuşları çok sevdiğini ve kendisine ait kuşların da olduğunu belirten Yiğit Seyit Günday, “Hasta veya yaralı kuş varsa onları alıp evdeki kümesime götürüyorum ve iyileştiriyorum. Onlar da canlı, o yüzden hafta sonu kimse sokağa çıkmayınca güvercinler aç kalıyor. Onları beslemek de benim görevim” diye konuştu.

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