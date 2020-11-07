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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yasak saati dışarı çıktı, polis konuşmasıyla herkesi şaşırttı

Yasak saati dışarı çıktı, polis konuşmasıyla herkesi şaşırttı

polisin yabancı uyruklu vatandaşla arapça konuşması

Polis Trol 

-polisin 65 yaş üstü vatandaşları uyarması
-kimlik kontrol yapılması
-meydandan görüntü
-insanlardan görüntü
-polis detayı

( BURSA )- Bursa’da 65 yaş üstüne korona denetimi BURSA

- Bursa polisi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gereken saatlerde denetimler gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar saati bilmediğini belirtirken, yabancı uyruklu yaşlı bir vatandaşla polisin Arapça konuşmaya başlaması herkesi şaşırttı. Korona virüsü denetimleri kapsamında Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10.00 ile 16.00 arasında belirlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kurallara uyması için denetimlerini arttırdı. 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Kent Meydanı’ndan yapılan uygulamada bazı vatandaşlar yasağın saatlerini bilmediğini iddia ederken, Suriyeli vatandaşlar ise Arapça bilen polisler tarafından uyarıldı. Toplum sağlığını korumak adına denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok yerin kapanış saati 22.00 olarak belirlenmişti. Denetimleri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin yanı sıra diğer 14 ilçede de sabah 07.00 - 10.00 ile 16.00 -22.00 arasında devam edeceği, kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği öğrenildi.
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