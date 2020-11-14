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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı

Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı

Kına gecesinden detaylar

Salar Kalaba Alabalık Kına Gecesi Trol 

-Denetimlerden detay görüntüler (ARŞİV)

( KIRIKKALE )- Davullu-zurnalı kına gecesine şok baskın KIRIKKALE

- Kırıkkale’de yasak olmasına rağmen düğün salonunda davullu-zurnalı yapılan kına gecesine İl Salgın Denetim ekiplerince baskın düzenlendi.
İşletme sahibine 3 gün iş yeri kapama cezası verildi.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale’de İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince denetimler sürdürülüyor. Kent merkezindeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen sosyal mesafeye aldırış edilmeden davullu-zurnalı kına gecesi yapıldığı ihbar edildi. Düğün salonuna baskın yapan ekipler, çalan müzik eşliğinde oynayan kalabalıkla karşılaştı. Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediğini tespit etti. Kına gecesi sonlandırılırken vatandaşlar da salondan dışarı çıkartıldı. İşletme sahibine de 3 gün işyeri kapama cezası verildi.
Denetimler gece-gündüz devam ediyor Öte yandan, kafe ve restoran gibi işyerlerinde de denetimlerini sürdüren ekipler, girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını ve el dezenfektanı cihazlarını kontrol ediyor. Ayrıca kafe ve restoran işletmecilerine masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Ekipler, insan yoğunluğunun olduğu oturma parkları, cadde ve sokaklarda maske denetimini gerçekleştiriyor.
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