Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyede

Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyede

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

-ADLİYE DETAY

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri gerekçesi ile 2 şüpheli için operasyon başlattı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri tespit edilen M.S. ve A.G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İfadesi alınana şüpheliler işlemlerinin ardından ekipler tarafından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement