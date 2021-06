- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Gence’yi ziyaret etti - Şahin: “Azerbaycan’a hukuki yardım olarak, danışmanlık olarak elimizden geleni yapacağız” - Şahin: “Türk Dili Konuşan Başsavcılar Konseyi’ni oluşturmak için çalışıyoruz”

-Detay

BAKÜ



- Azerbaycan temasları kapsamında Gence şehrini ziyaret eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ermenistan’ın sivillere yönelik yaptığı saldırılarla ilgili hukuki süreçte Azerbaycan’a her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, “Azerbaycan’a hukuki yardım olarak, danışmanlık olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan’a gelen Şahin, Ermenistan’ın füzeyle vurduğu Gence şehrini ziyaret ederek Ermenistan tarafından atılan füzenin düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Başsavcı Bekir Şahin ve Kamran Aliyev, füzeli saldırıda hayatını kaybedenlerin anısında çiçek bırakarak dua etti. “Türk Dili Konuşan Başsavcılar Konseyi’ni oluşturmak için çalışıyoruz” İlk ziyaretin her zaman Azerbaycan’a yapıldığını vurgulayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sağ olsun Kamran bey Şubat ayında Ankara’ya gelerek bizi ziyaret etti. Biz de iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Ayrıca karşılıklı yardımlaşma anlaşmasını yeniledik. Türk Dili Konuşan Başsavcılar Konseyi’ni oluşturmak için çalışıyoruz. Onun da son şeklini verdik. İnşallah Kasım ayında gelip imza alacağız diğer Türk dili konuşan Başsavcılar ile birlikte” dedi.

"Ermenistan’ın saldırısının sonuçlarını Gence'de görüyoruz" Savaş sırasında Gence’deki olayları televizyon, haberlerde birebir takip ettiğini belirten Şahin, “Burada da bizzat yerinde gördüm. Buradaki kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabır diliyorum. Sivil yerleşim yerinin vurulduğunu gözümüzle gördük. Ermeniler askeri alan diye dünya kamuoyuna anlatmaya çalıştı ancak sizin de gördüğünüz gibi burada askeri alan olacak bir yer yok. Askeri alana benzer bir yerde yok. Yerleşim yeri tamamen sivil insanların yaşadığı konutlar, evler var. Azerbaycanlı kardeşlerimize tekrar şehitler nedeniyle baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

"Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğiz" Hukuki süreçle ilgili Azerbaycan’a her türlü desteği sağlayacaklarını kaydeden Şahin, “Her türlü hukuki danışmanlık, yardımı yapacağız. Tabii ki bu olayın delillerini Azerbaycan Başsavcılığı toplayacak. Uluslararası mahkemelere sunacak biz de ona hukuki yardım olarak, danışmanlık olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Bekir Şahin’in Gence temaslarına Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk de eşlik etti.