Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

görüşmeden detay

( BAKÜ ) BAKÜ

Alışveriş İlham Avcılık 


- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyetin Azerbaycan temaslarına başladı.
Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan’a gelen Şahin ve beraberindeki heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu ilişkilerin gelişmesi açısından savcılıkların işbirliğinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev’e ilettiği görüşmede, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesine değinildiği ve Azerbaycan’da savcılık alanında yapılan reformların da ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, taraflar arasında, işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişinde de bulunulduğu kaydedildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin başkanlığındaki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev, Adalet Bakanı Fikret Mammadov ile görüşecek ve Gence şehrini ziyaret edecek.
İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement