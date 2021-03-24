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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yardımsever polis, aracı yolda kalan vatandaşın imdadına koştu

Yardımsever polis, aracı yolda kalan vatandaşın imdadına koştu

-Polisin aracı itmesi

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Polis 


- Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) aracı yolda kalan bir vatandaşın yardımına koşarak arabayı iten yardımsever polisin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Başkent’te aracı yolda kalan vatandaşın imdadına yardımsever Başkent polisi koştu. Yolun ortasında duran ve çalışmayan aracı iten polisin görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, polisin bu hareketi büyük beğeni topladı. EGM yaptığı paylaşımda “Darda kalanın da yolda kalanın da yanındayız” ifadelerine yer verdi.
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