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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
‘Yarasa kız’ operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi...Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada

‘Yarasa kız’ operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi...Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler

Sosyal Medya Kamera 

-çete üyelerinin darp anı
-şahısların çıkışı
-detaylar

( ANKARA )- Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde kafa atma anı güvenlik kameralarına yansıdı ANKARA

– Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında ‘yarasa kız’ adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasp eden çeteyi 6 ay boyunca takip etti. Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip paralarını gasp ettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığını tespit etti. 8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya’da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60’ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının otele çağırdığı birçok kişinin dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darp edildiği görüldü.
Otel lobisinde çete üyesi mağdura kafa attıBir başka görüntülerde ise Çete üyelerinden parasını isteyen mağdura, otel lobisinde çete üyesi kafa attı. Aldığı darbe ile burnu kırılan ve sehpanın üzerine düşen mağdurun darp edilme ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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