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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

Kediden görüntü

Irak Trol 

-İtfaiyeden görüntü
-Kedinin çıkarılması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir otomobilin panjur kısmına girerek buradan çıkamayan yaramaz kediyi, itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonunda çıkardı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da, Emrullah Aktan isimli bir vatandaş otomobilinin motor kısmında kedi sesi geldiğini fark ederek kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Yaptığı çabalara rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Aktan, otomobiliyle beraber Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Kedinin otomobilin panjur kısmına girdiğini fark eden itfaiye erleri kediyi çıkara bilmek için adeta mücadele verdi. Yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaramaz kedinin sağlık durumunun kontrol edilmesi ve karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı. (CK-SD-
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