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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yaralıları bıraktı, 'İnsan bir önüne bakar' diye kızdı

Yaralıları bıraktı, 'İnsan bir önüne bakar' diye kızdı

KAZA YERİNDEN DETAY

İlk Müdahale Trafik Kazası Irak 

-YAN YATAN MİNİBÜSÜN YANINDA SÜRÜCÜNÜN 'İNSAN BİR ÖNÜNE BAKAR" DİYE KIZMASI
-KAZAYA KARIŞAN DİĞER ARAÇTAN DETAY

( KAYSERİ ) Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı- İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı KAYSERİ

- Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı. Kazaya karışan diğer aracın şoförü, arkadaşlarına yardım etmeye çalışanlara, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı. Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunun Dadaloğlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında plakası alınamayan bir minibüs ile 44 ABJ 185 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçtan çıkanlar arkadaşlarını da kurtarmaya çalıştı. Bu sırada 44 ABJ 185 plakalı otomobilin sürücüsü minibüsün yanına gelerek, "İnsan bir önüne bakar değil mi önüne?" diye tepki gösterdi. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, "Yahu benim hayatım tehlikede" diye konuştu.
Kazada yaralananlar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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