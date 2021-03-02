YANGON - Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor
- Göstericilerin sloganları - Pankart detayları - Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesiYANGON (AA) - Myanmar 'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, hafta sonu güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik "kanlı" müdahalesine rağmen devam etti.Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da binlerce protestocu, darbe karşıtı sloganlar attı.Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle müdahalesi sonucu dağılan protestocular, daha sonra yeniden toplandı.
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