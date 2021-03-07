YANGON - Gösterilerde ölen Ulusal Demokrasi Birliği'nin Müslüman üyesi için cenaze töreni düzenlendi
- Cenaze başında ağlayan yakınlarından detaylar - Cenaze namazı detayları - Defin töreninden detaylarYANGON (AA) - Yangon'daki darbe kaşıtı gösterilerde hayatını kaybeden, Myanmar 'ın eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) Müslüman bir üyesi için cenaze töreni düzenlendi.
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