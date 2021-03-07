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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
YANGON - Gösterilerde ölen Ulusal Demokrasi Birliği'nin Müslüman üyesi için cenaze töreni düzenlendi

YANGON - Gösterilerde ölen Ulusal Demokrasi Birliği'nin Müslüman üyesi için cenaze töreni düzenlendi

- Cenaze başında ağlayan yakınlarından detaylar - Cenaze namazı detayları - Defin töreninden detaylarYANGON (AA) - Yangon'daki darbe kaşıtı gösterilerde hayatını kaybeden, Myanmar 'ın eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) Müslüman bir üyesi için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze 

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