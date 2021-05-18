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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye çalışanı yaralandı

Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye çalışanı yaralandı

YANAN EVİN ALEVLİ GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Ev Yangını 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-YARALI SEFA SAVLI'NIN BAŞKA BİR İTFAİYE ÇALIŞANI TARAFINDAN SIRTINDA GÖTÜRÜLMESİNİN FOTOĞRAFI
-DETAY

( BURDUR )- Elektrik aksamından yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi BURDUR

- Bucak Gündoğdu Köyü’nde elektrik aksamından çıkan ev yangınında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarında soğutma çalışması yapan itfaiye çalışanı Sefa Savlı, evin tavanının çökmesi sonucu kalas parçalarının altında kalarak yaralandı. Burdur’un Bucak İlçesi Gündoğdu Köyü’nde Mustafa Karaca’ya ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın önce merdiven boşluğundan başladıktan sonra kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Kızılkaya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken ev ve evin içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bucak’ta çıkan yangında yoğun alevleri söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ederken yangını söndürmek için mücadele veren itfaiye personeli Sefa Savlı, evin tavanının çökmesi sonucu yaralandı. Kalas parçalarının altında kalan itfaiye çalışanı Sefa Savlı’nın yardımına ekip arkadaşı koştu. Bileğinden yaralandığı öğrenilen Sefa Savlı’yı yangın alanından uzaklaştıran ekip arkadaşı, sırtında ambulansa kadar taşıdı. Yaralı itfaiye çalışanı, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöken tavanın altında kalan itfaiye personeli Sefa Savlı'nın üzerindeki kıyafetlerin kendisini koruduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi (CTK-SM-
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