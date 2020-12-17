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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Yangının çıktığı ev detay

Polis Hastane Bild Kadın Hasta 

-Yangın çıkan oda detay

( SİVAS )- Sivas’ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı SİVAS

- Sivas’ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Kütüklü Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. S.S. isimli kadının evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda dumandan etkilenen S.S. isimli kadın ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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