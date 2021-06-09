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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı

Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı

Cep telefonuna yansıyan alevlerden görüntü

Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü
-Yanan evden ve çalışmalardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da tek katlı bir evde çıkan yangında anne ile oğlu yaralanırken, yangına Bartın itfaiyesi müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı, Kırtepe Mahallesi Hanife Samancıoğlu Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne Umut P. (35), yangına müdahale etmek isterken kollarından yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Yasin P. İse dumanlardan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye erleri tarafından kurtarılan anne ve 3 yaşındaki oğlu 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. (YE-
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