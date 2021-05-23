Yangın müstakil evi küle çevirdi, sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

-Söndürme çalışmaları

-İtfaiye detay

-Komşu ile röp.

-Ev sahibi ile polis arasında konuşma detay

-Genel detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da müstakil ev çıkan yangında kül oldu. Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşlar ise korona tedbirlerini hiçe sayarak söndürme çalışmalarını izledi.Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2757. Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.

Evin içerisinde yaşayan kiracıların yangın esnasında ikamette olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine gelen ev sahibi Mehmet Duran evi emlakçı vasıtasıyla kiraya verdiğini, kiracılarını tanımadığını ve kimseye ulaşamadığını belirtti.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise kısıtlama kurallarını hiçe sayarak, itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.“Dumandan fark ettik”Yangını gören komşu Ferdi Çanga, “Yangına hortum tuttuk, söndüremedik, itfaiye ekipleri geldi. Ben yatıyordum son anda yetiştik. Dumandan fark ettik yangını. Kiracı kalıyor evde. Yangının neyden çıktığını da bilmiyoruz” dedi.



