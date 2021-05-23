Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangın müstakil evi küle çevirdi, sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Yangın müstakil evi küle çevirdi, sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Yangının olduğu ev detay

Polis Uttu Müstakil Ev 

-Söndürme çalışmaları
-İtfaiye detay
-Komşu ile röp.
-Ev sahibi ile polis arasında konuşma detay
-Genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da müstakil ev çıkan yangında kül oldu. Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşlar ise korona tedbirlerini hiçe sayarak söndürme çalışmalarını izledi.Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2757. Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.
Evin içerisinde yaşayan kiracıların yangın esnasında ikamette olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine gelen ev sahibi Mehmet Duran evi emlakçı vasıtasıyla kiraya verdiğini, kiracılarını tanımadığını ve kimseye ulaşamadığını belirtti.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise kısıtlama kurallarını hiçe sayarak, itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.“Dumandan fark ettik”Yangını gören komşu Ferdi Çanga, “Yangına hortum tuttuk, söndüremedik, itfaiye ekipleri geldi. Ben yatıyordum son anda yetiştik. Dumandan fark ettik yangını. Kiracı kalıyor evde. Yangının neyden çıktığını da bilmiyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement