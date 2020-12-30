Yangın çıkan sokakta sıcak anlar... Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

--Mahsur kalanların kurtarılması

--Yaralıların ambulansa taşınmaları

--Fenalaşan kadından görüntü

--Polis ve vatandaşlar arasında yaşanan gerginlikten görüntüler

--Olay yerinden görüntüler



( KOCAELİ )-İtfaiye erlerinin ve mahallelinin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı-Alev alev yanan binada mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı: 2 çocuk yaralı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da evde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin arasında kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı Ekipler eve girerek mahsur kalan 5 kişiyi alevlerin arasından kurtarılarak dışarı çıkarttı. Yangında yaralanan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Z.A. ve 4 yaşındaki Ç.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Z.A. İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne, Ç.A. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Çıkan yangın ise kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yakınları gözyaşlarına boğuldu Alevde yaralanan vatandaşları gören, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Yangında yaralanan çocukların bir yakını ise fenalık geçirdi. Ambulansa bindirilen kadına ekipler müdahale etti. Yangını görünce olay yerine dökülen vatandaşlar ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri ve maske takmaları konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının elektrikli sobanın devrilmesi sebebi ile çıktığı iddia edildi. (MK-GY



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