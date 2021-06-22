Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Yanan aracı halat yardımıyla uzaklaştırarak faciayı önledi

- Yanan aracı halat yardımıyla uzaklaştırarak faciayı önledi

-Yana aracın uzaklaştırılma anı

( RİYAD ) RİYAD


- Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde park halindeki yanan aracı halat yardımı ile uzaklaştıran şahıs, olası bir facianın önüne geçti. Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour’da bir binanın önünde park halinde bulunan araç yanmaya başladı.
Yanan aracı gören Muhammed El-Alit, yangına hızlı şekilde tepki vererek, kendi aracına bağladığı halat yardımı ile yanan aracı bina önünde park halinde olan diğer araçlardan hızla uzaklaştırdı. El-Alit olayın ardından yaptığı açıklamada, yanan aracın yanında 5 araç daha olduğunu ifade ederek, alevlerin diğer araçlara sıçraması ile yangının hızla büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.
El-Alit’in cesur hareketi aynı zamanda apartman sakinlerini de olası bir yangından korudu.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement