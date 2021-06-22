- Yanan aracı halat yardımıyla uzaklaştırarak faciayı önledi
-Yana aracın uzaklaştırılma anı
( RİYAD ) RİYAD
- Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde park halindeki yanan aracı halat yardımı ile uzaklaştıran şahıs, olası bir facianın önüne geçti. Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour’da bir binanın önünde park halinde bulunan araç yanmaya başladı. Yanan aracı gören Muhammed El-Alit, yangına hızlı şekilde tepki vererek, kendi aracına bağladığı halat yardımı ile yanan aracı bina önünde park halinde olan diğer araçlardan hızla uzaklaştırdı. El-Alit olayın ardından yaptığı açıklamada, yanan aracın yanında 5 araç daha olduğunu ifade ederek, alevlerin diğer araçlara sıçraması ile yangının hızla büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti. El-Alit’in cesur hareketi aynı zamanda apartman sakinlerini de olası bir yangından korudu.
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