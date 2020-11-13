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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
'Yan bakma kavgası' koronayı unutturdu, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada

'Yan bakma kavgası' koronayı unutturdu, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada

KAVGAYA TUTUŞMALARI

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 

-İKİ GRUBUN AYRILMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da iki grup arasında çıkan 'neden yan baktın' kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuşurken, korona virüs unutuldu. Bursa'da iki grup arasında çıkan 'neden yan baktın' kavgası, korona virüsü unutturdu. Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen iki grup biranda kavgaya tutuştu. 'Neden yan baktın' sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılırken, tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan yaklaşık 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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