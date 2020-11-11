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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti

Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti

Araçtan detaylar

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin'de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan'ın kullandığı 34 CNN 037 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Dün akşam saatlerinde etkili yağış nedeniyle meydana gelen olayda yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan yönetimindeki otomobile isabet etti. Ön camı kırarak şoför koltuğunun bulunduğu yere düşen kaya parçası nedeniyle Onur Aslan ağır yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AG-ÖS-Y)
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