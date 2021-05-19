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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
YALOVA - Uyuşturucu üretmek için saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı

YALOVA - Uyuşturucu üretmek için saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı

- Operasyon anından detay görüntüler - Ekiplerin evde arama yapması - Saksı içerisindeki hint kenevirlerinden detaylar - Narkotik köpeği Venüs'ün uyuşturucuları bulmasından detaylar Yalova 'da uyuşturucu üretmek için saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandıYALOVA (AA) - Yalova 'da evinin terasında çiçek saksıları içinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda Afganistan uyruklu A.A'ya yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.Dere Mahallesi'nde şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, terastaki saksılarda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.Narkotik köpeği "Venüs"ün de kullanıldığı aramalarda çekyat ve dolapların içinde kurutularak içime hazır hale getirilmiş uyuşturucunun yanı sıra 10 gram kubar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma Uyuşturucu Akalan 

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