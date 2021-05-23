YALOVA - Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi
- Güvenlik kamera görüntüleri Yalova 'da market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildiYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesinde, maske takmadığı için uyardığı müşteri tarafından darbedilen market çalışanı tedavi altına alındı.Sahil Mahallesi'ndeki markete gelen kimliği belirsiz kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran çalışanlardan Barış Alacahan'a (33) saldırdı.İşitme engelli olduğu öğrenilen ve saldırganın yumruk darbesiyle burnu kırılan Alacahan, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerinin giriş bölümündeki manav reyonunda bulunan Alacahan'ın, yumruklu saldırı sonucu yere düştüğü görülüyor.
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