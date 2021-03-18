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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
YALOVA - Kovid-19 vaka sayısı artan Yalova'da denetimler sürüyor

YALOVA - Kovid-19 vaka sayısı artan Yalova'da denetimler sürüyor

- Vali Muammer Erol ve beraberindekilerin esnafları gezmesiKovid - 19 vaka sayısı artan Yalova 'da denetimler sürüyorYALOVA (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayısı 134,76'dan 200,33'e çıkan Yalova 'da denetimler devam ediyor.Vali Muammer Erol, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve ekiplerle tedbirlere ilişkin denetim yaptı.Sefabey, İstanbul, Cumhuriyet ve Cengiz Koçal caddelerinde esnafa salgınla mücadelenin önemini anlatan Erol, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.İş yerlerinin belirlenen kurallar ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına uyup uymadığını da yerinde takip eden Erol, vaka sayısı ve dolayısıyla risk seviyesini azaltmanın kurallara tam uyulmasından geçtiğini vurguladı.Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Koronavirüs 

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