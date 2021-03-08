YALOVA - Jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı
- Jandarma ekiplerinin karanfil dağıtımı Yalova 'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttıYALOVA (AA) - Yalova 'da jandarma ekipleri uygulama noktalarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı. Yol kontrol uygulamasında jandarma ekiplerinin karanfil ile günlerini kutladığı kadınlar, ekiplere teşekkür etti.Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve ilçelerdeki bilboardlara astırılan ilanlarla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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