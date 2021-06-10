YALOVA - (DRONE) Müsilaj rüzgarın etkisiyle dağılıyor
- Yalova marina mevkisinden drone detaylarıYALOVA - Müsilajın merkezdeki marina mevkisinde rüzgarla birlikte dağıldığı görüldü. Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren müsilaj ile ilgili temizleme çalışmaları devam ediyor. Yalova kent merkezindeki marina mevkiinde rüzgarla birlikte müsilajın dağıldığı görülüyor.
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