Yalova’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

-cezai işlem uygulaması

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( YALOVA -DRONE) YALOVA



- Yalova’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 18 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kolluk güçleri denetimler gerçekleştirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler saat 21.00 itibariyle başladı.

Kısıtlamanın başladığı saatlerde, Yalova'da cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Ekipler, kent genelinde denetimler gerçekleştirirken kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.



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