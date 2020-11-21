Yalova’da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

-polis ekiplerinin kontrolleri

-Detaylar



( YALOVA -DRONE) YALOVA



- Yalova’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi.

81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları Cumartesi saat 20.00 itibariyle başladı.

Yalova’da da kolluk güçleri, kısıtlamalar kapsamında Yalova’da denetimler gerçekleştirdi. Yalova’da polis ekipler kısıtlamaların başlamasına yakın saatlerde vatandaşları evlerine gitmeleri, işletmeleri iş yerlerini kapatmaları yönünde uyardı. Kolluk güçleri kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığını denetledi. Denetimler için bir çok noktada uygulama noktaları kuruldu. Sokağa çıkma kısıtlaması pazar sabahı saat 10.00’a kadar sürerken saat 20.00’de yeniden başlayacak. Kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.



loading...