Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yalıtım sırasında yanan binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Yalıtım sırasında yanan binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

- Olay yerinden görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-- Detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatısı, çatı yalıtımı çalışması sırasında çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın 13.00 sıralarında Derince Dumlupınar Mahallesi Tolga Sokak üzerinde bulunan 5 beş katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın çatısında yalıtım çalışması yapıldığı sırada malzemelerinin tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Malzemelerinin hızla tutuşarak alev alması ile büyüyen yangını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina çatısının kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement