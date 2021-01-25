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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yabancı uyruklu masör kadınların otelin bahşiş kutusunu soyduğu iddiası

Yabancı uyruklu masör kadınların otelin bahşiş kutusunu soyduğu iddiası

Şahısların adliyeye çıkarılmalarından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Suçlamaları kabul etmeyen masör kadınlar serbest bırakıldı AFYON KARAHİSAR

Adli Kontrol Er Kadın Yurt Dışı Karahisar Harekete Geç 


- Afyonkarahisar’da masör olarak çalıştıkları otelin bahşiş kutusundaki 5 bin 874 TL parayı çaldıkları öne sürülen iki yabancı uyruklu kadın ve onlara yardım eden 2 erkek arkadaşı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Mahkeme sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kadınlar ise suçlamaları kabul etmedi. Olay, Sandıklı ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin masaj bölümünde yer alan bahşiş kutusundaki 5 bin 874 TL’nin yerinde olmadığını gören otel yöneticileri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri masaj salonunda çalışan yabancı uyruklu S.N. ve K.S.'nin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kadınların otelin önünde bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Ardından aracın kiralık olduğunun ve GPRS’ye göre Isparta’da olduğunu belirleyen JASAT timi, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Takip sonrası operasyon yapan jandarma ekipleri S.N. ve K.S., ile onlara yardım ettikleri belirlenen erkek arkadaşları A.Ş. (22) ve M.Ş.U.’yu (22) gözaltına aldı. Kadınların sorgularında suçlamaları kabul etmezken üstlerinden çıkan paranın ise otel tarafından kendilerine verilen maaşları olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kadın ile diğer 2 erkek şahıs adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (GC-Y)
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