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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi

WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi

- DC Armory tören alanına yerleştirilen beyaz bayrakların görüntüsü Washington 'da Kovid - 19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildiWASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington 'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 200 bin beyaz bayrak yerleştirildi.

Koronavirüs Başkent 

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