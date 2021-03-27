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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

olay yeri

Hastane Bild Geçmiş Olsun Trol 

-kaza yapan otomobil
-ambulans
-hastaneye kaldırılan yaralılar
-Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör’ün konuşması

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü ve eşi yaralandı. Kaza, Çimendere - Emirali mahallerine bağlantı sağlayan stabilize yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi’ne gitmek üzere Şarköy yolundan stabilize yola giren Mehmet A. (61) yönetimindeki 59 KD 741 plakalı otomobil, Çimendere yakınlarda viraja girerken mıcıra kapıldı. Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Mehmet A. ve yanında bulunan eşi Emine A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı yardıma koştu Kazayı duyup kısa sürede olay yerine gelen Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, yaralı vatandaşlara yardımcı oldu. Güngör, “Bu yolu kullanan tır şoförlerinin hızını düşürmediğini görüyoruz. Biraz daha dikkatli seyretmelerini rica ediyorum. Kazalar kaçınılmaz olabilir. Kazazede vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.
(HT-
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