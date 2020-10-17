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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

-alçı kalıpları detay

İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Polis Karakolu Polis Ekipleri 

--polis ekiplerinin kalıpları toplaması

( SİVAS )- Sivas’ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi SİVAS

- Sivas’ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi. Sivas'ta kent merkezi Esentepe Mahallesi, TOKİ konutlarının bulunduğu açık alanda dinamite benzer alçı kalıplarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Açık alanda dinamitlerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Dinamite benzer kalıpların, içlerinde kurumaya bırakılan alçı kalıpları olduğu anlaşıldı. Kalıpların sahibi ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kalıplar ve araçsa incelenmek üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü. (VK-GF-
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