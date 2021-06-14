VAN - Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
- Urartular dönemine ait Yeşilalıç Kalesi'nin drone görüntüleri - Yeşilalıç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çam'ın konuşması Van 'da Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyorVAN (AA) - Van 'ın Saray ilçesinde, çevresinde 5 metre yüksekliğindeki anıt kapı ile sarnıçların bulunduğu Urartular dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.İlçeye bağlı Yeşilalıç Mahallesi'nde açık hava tapınağı özelliği taşıdığı belirtilen kale, Urartuca yazıtın bulunduğu kapısı, sarnıçları ve kaya resimleri ile dikkati çekiyor.Yeşilalıç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çam, tarihi kalenin köylerine 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.
Kalenin turizme kazandırılmasıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artacağını belirten Çam, "Köyümüz ilçeye 35 kilometre uzaklıkta. Urartu dönemine ait kale ve diğer yapıların keşfedilmesini bekliyoruz. Burası tarihi öneme sahip. Geçtiğimiz yıllarda turist kafileleri gelip ziyaret ediyordu ancak son zamanlarda sayıları azaldı." dedi.
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