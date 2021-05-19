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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

VAN - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - İstiklal Marşının okunması - Meşaleli yürüyüş Van , Bitlis, Muş ve Hakkari'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okunduVAN (AA) - Van , Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine Van 'da Tuşba Gençlik Merkezi önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Ardından Soydan Kavşağında bir araya gelen gençler, Kurtuluş Parkı'na ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu General Sivil Toplum 

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