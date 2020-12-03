Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Van merkezli terör operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Van merkezli terör operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasıVAN (AA) - Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 27 Kasım'da Van merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 4'ü suça sürüklenen çocuk 22 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.Biri suça sürüklenen çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, adliyeye götürülen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 11'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

Adli Kontrol Bild Terör Örgütü Irak Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı