Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
- Operasyondan görüntü - Evde yapılan arama - Gözaltına alınan kişiVAN (AA) - Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Van , Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
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