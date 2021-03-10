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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Bitlis'te yaralı bulunan 'yakalı toy'un tedavisi tamamlandı

VAN - Bitlis'te yaralı bulunan 'yakalı toy'un tedavisi tamamlandı

VAN - Bitlis'te yaralı bulunan "yakalı toy"un tedavisi tamamlandı

: - YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi - Tedavisi tamamlanan yakalı toy kuşu - Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile röportajBitlis'te yaralı bulunan "yakalı toy"un tedavisi tamamlandıVAN (AA) - Bitlis'te yaralı halde bulunan "yakalı toy" kuşunun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı.Bitlis'te yaklaşık üç ay önce jandarma ekiplerince kanadından yaralanmış halde bulunan nesli tükenmekte olduğu için "kırmızı liste"de yer alan yakalı toyun tüm bakımları yapılarak iyileşmesi sağlandı.Sağlığına kavuşan yakalı toy, yaralı olarak bulunduğu Muş Ovası'nda yeniden doğaya salınacak.Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "yakalı toy" kuşunun çok nadir görülen bir tür olduğunu söyledi.

Yaklaşık üç aydır toy kuşunu tedavi ettiklerini anlatan Aslan şunları kaydetti:"Yakalı toy kuşu yaralı ve bitkin halde bize getirildi.
Hemen genel muayenesini yaptık ve kuşun bitkin ve yaralı olduğunu tespit ettik. Avcılar tarafından vurulduğunu belirledik. İyileşmesi için özel bir gayret sarf ettik. Her hafta düzenli olarak tarttık ve kilo alıp almadığını kontrol ettik. Özel besinlerle besledik. Son günler hayvanın sağlığına kavuştuğunu ve kilo aldığını belirledik. Çok olumlu sonuçlar aldık. Mevsim şartlarını bekledik. Yüzyılda bir görülen misafirimizi inşallah önümüzdeki hafta bulunduğu bölgede doğal yaşamına bırakacağız."

Jandarma Muhabir Allah Hayvan Irak 

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