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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizledi

VAN - 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizledi

- Köylülerin kanal temizliği için davet edilmesi - Pay Mahallesi Muhtarı Zübiyit Fidan'ın evleri ziyareti - Köylülerin kürekleriyle sulama kanalına gitmesi - Sulama kanalının temizlenmesi - Sulama kanalın temizlenmesi (Drone) - Pay Mahallesi Muhtarı Zübiyit Fidan ile röportaj - Hocaali Köyü sakini İbrahim Mete ile röportaj Van 'daki 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizlediVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde mahalle muhtarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Urartu dönemine ait kanalda el birliğiyle temizlik çalışması yaptı.Pay Mahallesi muhtarı Zübeyit Fidan, Urartu dönemine ait sulama kanalının temizlenerek tarım arazilerinin daha sağlıklı sulanması için çalışma başlattı.Ev ev dolaşarak yöre halkından destek isteyen Fidan, ellerinde küreklerle toplanan yaklaşık 300 kişiyle 10 kilometrelik tarihi kanalın temizlenmesini sağladı.Muhtar Fidan, yaptığı açıklamada, mahallelinin her yıl kanal temizliği için seferber olduğunu söyledi.

Bu seferberliğin atalarından yadigar kaldığını ifade eden Fidan, "Bu yıl önceki yıllara göre daha kurak geçiyor. Su seviyesi de baya düştü. Bu vesileyle en azından mevcut suyun daha sağlıklı arazilere ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.
Vatandaşlardan İbrahim Mete de ilkbahardaki en önemli işlerinden birinin kanal temizliği olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik örneği sergileyen mahalle halkına teşekkür etti.

Kanald Tarım Beraberlik Sulama Kanalı 

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