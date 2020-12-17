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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Valinin 'Maskeni Tak, Güvende Kal' çağrısına çocuklardan cevap

Valinin 'Maskeni Tak, Güvende Kal' çağrısına çocuklardan cevap

Çocukların verdiği cevaplardan hazırlanan video

( ERZİNCAN ) Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap ERZİNCAN

Sosyal Medya 


- Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın 5 gün önce yaptığı "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap geldi. Çocuklar, “Vali amca mesajınızı aldım maskemi taktım” dedi.
Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgını karşısında Erzincan’da da tedbirler titizlikle uygulanıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıklıkla vurgu yapılırken Erzincan Valisi Mehmet Makas, 11 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden çocuklara yönelik "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısında bulunmuştu. Vali Makas’ın çağrısına kayıtsız kalmayan çocukların verdiği cevaplar video klip haline getirilerek sosyal medya üzerinden yayınlandı. Çocuklar, verdikleri cevapta “Vali amca mesajınızı aldım maskemi taktım” dedi.

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