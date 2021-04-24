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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti

Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti

-Ekimden drone görüntüsü

Tarım Kıraç Tarım Arazisi Hayvancılık Direksiyon 

--Vali Salih Ayhan’dan detay
--Çiftçilerden detay
--Traktörü süren validen detay
--Açıklama
--NOT: Görüntü tünelde

( SİVAS -DRONE)- Sivas Valisi Salih Ayhan, direksiyonuna geçtiği traktörle yem bitkisi tohumu ekti SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan, direksiyonuna geçtiği traktörle yem bitkisi tohumu ekti. Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik ilçesinin Dışkapı köyünde mera ıslahı kapsamında 500 dekar alanda gerçekleştirilen yem bitkileri ekim programına katıldı.
Çiftçilerle sohbet ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Vali Ayhan, traktörün direksiyonuna geçerek yem bitkisi ekimi yaptı. Ekim ise drone ile havadan da görüntülendi. Hayvancılığa katkı sağlayacak Sivas’ın 7,8 milyon dekar işlenen tarım arazisi, 8,3 milyon dekar mera varlığı olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, “Bahar mevsimi ile çiftçilerimiz emeklerini, alın terlerini toprağa ekiyorlar. Sivas’ımızın çok geniş bir coğrafyası var, meraları bol ama mera vasfını kaybetmiş olan yerlerinde ıslah edilerek veriminin artırılması gerekmektedir. Bunun içinde Hafik Dışkapı’da 500 dekar alan içerisinde kıraç hale gelmiş verimsiz hale gelmiş merayı, meraya uygun bitkilerle, tohumlarla besleyerek devletimizin desteği köylülerimizin de büyük katkısı ile birlikte inşallah hayvancılığa katkı sağlayacak burası. Tabi hayvancılıkta yem önemli. Girdi maliyetini azaltmak için yem maliyetini düşürmek gerekir. İl genelinde 500 bine yakın büyük baş 700 bine yakın da küçükbaş hayvan varlığımız var. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız gerekmektedir. Bunu artırırken de bu hayvanlarımızın beslenebileceği, otlaması gereken meralarımızın da verimli olması gerekir. Kıraç yerlerin daha yeşil olması gerekir. Bu çalışmalar devam etmektedir. Sivas’ımızda sadece arpanın, buğdayın, korunganın değil ürün çeşitliliği bol olan kaliteli ve verimli bir şekilde bunu yapmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

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