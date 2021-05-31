Vali Dağlı: “1 vatandaşın bile sigarayı bırakması bizim için son derece önemli”

-Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'un konuşması

-Vali Zülkif Dağlı'nın konuşması

-Balonların gökyüzüne bırakılması

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( SAMSUN )- Samsun’da “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği SAMSUN



- Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliğinde gençleri uyararak, 1 vatandaşın bile sigarayı bırakmasının çok önemli olduğunu söyledi.



Dünya Tütünsüz Günü etkinliği, Samsun’da bir AVM’nin meydanında yapıldı. Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte sağlık çalışanları, Vali Zülkif Dağlı, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve diğer katılımcılar sigarayı bırakma sloganı atarak ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktılar. Etkinliğin açılışında konuşan Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, “Aşı ve önlemlere uyumla koronayı adım adım gerilettik. Şimdi bu süreçte bir nebze de olsa ertelediğimiz, dünyada 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan sinsi bir düşmanla, sigarayla, yeniden mücadele etme; onu tıpkı korona da olduğu gibi adım adım geriletme ve yok etme zamanı. Tüm Samsun’u bu mücadelede yanımızda olmaya ve alo171.saglik.gov.tr sitesindeki kampanya katılım formunu doldurularak, sigarasız, yepyeni bir hayata bizle beraber adım atmaya davet ediyoruz. Bu başvuru sonrası müdürlüğümüz aracılığıyla sigara bırakma polikliniklerinde randevularınızı oluşturup, sigara bağımlılığından kurtulma sürecinin her adımında yanınızda olacağız. Sigarayı hayatından çıkarmaya karar veren tüm vatandaşlarımızı, yeni hayatınızın ilk günü neden bugün olmasın diyerek başvurularını yapmak üzere alo171.saglik.gov.tr sitesindeki kampanya katılım formunu doldurmaya davet ediyorum” dedi.

“1 vatandaşın bile sigarayı bırakması bizim için son derece önemli” Sigaranın gündelik hayatı olumsuz etkileyen ve sağlığı tehdit eden zararlı bir madde olduğunu ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise “Sigara gibi hayat yaşam kalitesini zora sokan bir sorun ile karşı karşıyayız. Sigarayı bırakmayla ilgili devletimizin pek çok imkanı var. Bugün de bunlardan birinin tanıtımını yapıyoruz. Bırakabilir.org Sağlık Bakanlığımızın önemli bir çalışması. Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerin hemen hemen büyük çoğunluğunda sigarayı bıraktırma merkezleri çalışıyor. Pandeminin daha da azalmasıyla daha fazla sigara içen vatandaşlarımızı burada misafir edeceğiz inşallah. Buralara daha fazla vatandaşımızın gelmesini istiyoruz. Sigaranın maddi ve sağlık açısından ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Bu bir bağımlılık konusu ve sağlık sorunu. Bir kişinin sigarayı bırakması bizim için son derece önemli. Sağlık ekiplerimiz her zaman sizlere destek olmak için yanınızda olacaklar. Alo 171’i de aramak suretiyle destek alabilirsiniz. Ama en iyi destek karşılıklı olarak sigara bırakma merkezlerinde alınan destektir. Bu işi kafada bitirmek lazım. Kafada bitirdiğimiz zaman bu işi bitirmiş oluyoruz. Hiçbir destek olmadan da insanlar bitirebilir ama bunlar devletimizin sağladığı güzel imkanlar. 1 vatandaşın bile sigarayı bırakması bizim için son derece önemli. Özellikle genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; kesinlikle sigaraya başlamasınlar. Çünkü başladıktan sonra bırakmak için ayrı bir efor ve kafada bırakmak gerektiğini biliyoruz. Bu manada hiç sigaraya başlamadan tertemiz bir hayatı devam ettirmek çok daha güzel olacaktır. Herkese sigarasız günler diliyorum” diye konuştu.

Etkinlik, sloganlar eşliğinde balonların gökyüzüne bırakılması ile son buldu.

